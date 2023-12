Rotermanni jõuluturg | Eesti tippskulptorid loovad ainulaadseid jääskulptuure

Kunsti ja elamuste kinkimine on üha populaasem. Inimesed ei taha enam nänni, vaid midagi, millel on lugu ja väärtus; mõnel juhul ka praktiline kasutusväljend. „Pigem ostan siit eesti kunstiga t-särgi kui kiirmoe masstoodangut“ on mõte, mis korduvalt meie muuseumipoes kostub. Üldiselt kunst on muutunud kättesaadavamaks ja mitmekesisemaks. Ei pea ostma hirmkallist suurt lõuendit vaid tuntud nimedelt. Palju noored kunstnikud müüvad oma loomingut sotsiaalmeedias ja erinevates hinnaklassides. Üha enam pannakse kunsti ka rõivastele jne.

PoCo muuseumi näol võib küll öelda, et pühade paiku tahavad inimesed koos aega veeta ja toredaid tegevusi ette võtta - muuseumid ja galeriid on selleks suurepärased paigad! Saab koos aega veeta, aga samas saab mõtiskleda, jutustada ja naerda, mälestuseks ilusaid fotosid teha. „Meie muuseum on saanud kiitust ka kohtingute paigana“ saab koos aega veeta ja põnevaid teoseid avastada. See on vabam kui laua taga istumine, mis tihti tööintervjuu maiguliseks kisub“. Käik muuseumisse sobib suurepäraselt jõuluvana kingikotti!