„Ütleme nii, et keskkooli lõpueksamite eel sai esimene naps võetud,“ meenutas Pajula, kuidas tema suhe alkoholiga alguse sai. „See oli esimene kogemus muutunud teadvusseisundiga, mis jäi elavalt meelde ja siis ma mõtlesin, et tohoh, et selline seisund on ka võimalik.“