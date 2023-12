Uue ilmakodaniku vanavanematel Valeri Kirsil ja Anu Kuningal on Liiliti, tema elukaaslase Oskari ja muidugi Alfredi üle väga hea meel.

„Eile oli lapselapsega fantastiline kohtumine,“ sõnab Valeri. „Ma olen vist esimene mees, kes ära tabas, et vaata, kui suur otsaesine tal on. Temast tuleb tark poiss! Kuidas saab nii noorelt ja alles siia ilma sündinuna olla nii mõnus, positiivne vend. Ma ei ole kordagi kuulnud, et ta nutaks.“