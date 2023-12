Islandi muusikud plaanivad boikoteerida Eurovisioni, kui Iisraelil lastakse osaleda

Ühendus teatas, et Islandi artistid loobuvad 2024. aasta Eurovisioni lauluvõistlusel osalemast, kui Iisraeli rahvusringhäälingul lubatakse osaleda. Saareriigi heliloojate ja laulusõnade selts teatas oma plaanidest esmaspäeval pressiteate vahendusel, milles nad viitavad Iisraeli seotusele sõjas, mis on juba kaks kuud Gaza sektoris käinud.

„Meil kõigil on kohustus võtta oma seisukoht sõja suhtes, kus leiab aset süütute tsiviilisikute ja laste tapmine. Meil on võimalus loobuda oma nime sidumisest sellise asjaga olenemata sellest, kas me oleme individuaalselt või riiklikku institutsiooni all,“ seisab teates. Nad toonitavad, et Eurovision on tuntud selle poolest, et see peaks olema koht täis rõõmu ja optimismi, mitte sõjalist tegevust.

Eelmisel nädalal teatas Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU), et hetkeseisuga on Iisrael oodatud osalema järgmise aasta Eurovisionil. Oma teates rõhusid nad sellele, et lauluvõistlusel ei osale tehniliselt riigid, vaid hoopis erinevad rahvuslikud ringhäälingud. Samuti toonitati seda, et Iisrael on juba 50 aastat järjest osalenud ehk selle ajaga on neist saanud üks võistluse tähtsamaid tugitalasid.

Mõne nädala eest teatasid mitmed populaarsed Eurovisioni fännisaidid, et nad ei kajasta Iisraeli eelvooru ja sellega seonduvat. Otsus tehti sealse eelvooru esimese otsesaate järel, kui selgus, et kohalikku lauluvõistlust kasutati ära sõjapropaganda levitamiseks. Näiteks käisid laval sõjaväelased, kellele publik aplodeeris, ning saate jooksul näidati kaadreid sõjast, mis propageerisid just Iisraeli poolset nägemust juhtuvast.

Avalduse teinud fännisaidid tõdesid, et nad lõpetavad boikotti, kui saavutatakse relvarahu ja sõda peaks lõppema.