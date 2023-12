„Savvusanna sõsarate“ produtsent Marianne Ostrat: tantsisin öösel kella kolmeni ja olin nii õnnelik

Saates „Stuudio“ käis külas „Savusanna Sõsarate“ produtsent Marianne Ostrat, kes jõudis möödunud pühapäeval Berliinist koju. „Me olime kuuekesi seal filmitiimi poolt ja ma tantsisin öösel kella kolmeni, kõrvaklapid peas, pakkisin kohvrid lahti ja olin lihtsalt nii rahul ja õnnelik.“

Ostrat alustas kõigepealt sellest, et „Savvusanna sõsarate“ režissöör Anna Hints tervitab Eesti rahvast. „Ta (Anna - toim) sõitis üheks ööks Tartusse, et kallistada oma tütart, sest Anna on reisinud rohkem kui seitse nädalat jutti sel sügistalvel. Aga kuidas sellist auhinda saada? Esiteks peab olema väga hea film ja siis on vaja sellesse filmi jäägitult uskuda ja leida endale õiged partnerid ja hoolitseda selle eest, et ka nemad usuksid sellesse filmi. Ja siis siis saab teha seda tööd. Meil on, korralik kampaaniatiim tänu kultuuriministeeriumi toetusele tööl Berliinis, nemad siis tegelevad Euroopaga; New Yorgis ja Los Angeleses,“ rääkis Ostrat.

Ostrati sõnul on peamine fookus nüüd suunatud loomulikult Oscarile. „Kampaaniatiim hoolitseb selle eest, et akadeemia liikmed – Euroopa filmiakadeemial on siis 4600 liiget – et nad vaataksid meie filmi. Ja siis, kui see neil hinge läheb ja nad otsustavad selle poolt hääletada, siis lõpuks võidabki. Aga see töö, mida me saame siis teha, see n-ö kaadritagune, kulissidetagune lobitöö ongi see, et tuua see film neile tähelepanusse ja et nad vaataksid,“ ütles Ostrat.

Marianne sõnas, et nad on Anna Hintsiga lahutamatu duo. „Anna on siis esiplaanil ja teeb suure valdava enamiku intervjuudest ja on laval, siis mina haldan seda, mis ongi kulisside taga. Meil on väga palju partnereid, meil on Viinis müügiagentuur, kes on kõige olulisem strateegiline partner. Nemad on olnud varem neli Oscarile nomineeritud doki. Nad teavad veel paremini kui mina, kuidas asi käib. Meil on levitajad igal pool Euroopas,“ nentis ta.