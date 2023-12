Daniel Levi polnud kindel, kas peab oma lugu Eesti Laulule saatma: mõtlesin, et mind naerdakse stuudios välja

„Panin lapsi magama ja mul oli tõesti kõrini muudest unelauludest, mis meil on ja hakkasin ümisema mingit meloodiat ja pärast hakkas see viis kummitama. Ja kui jõudsin stuudiosse, siis mõtlesin, et mind naerdakse stuudios välja, kui ütlen, et teeme nüüd unelaulu,“ meenutas Levi, et Victor Crone ja Vallo Kikas olid ideega päri ja nii sündiski Eesti Laulu finaallugu.

Levi polnud algul üldse kindel, kas lugu välja anda, kuid viimasel hetkel tundis, et peab laulu lauluvõistlusele ikkagi saatma. „Lahe oli kuulda žürii tagasisidet, et see kuidagi meeldis ja valiti viie parima sekka,“ ütles Levi.

Eurovision pole Danieli jaoks lõppeesmärk omaette. „Minu enda eesmärk on areneda muusikakirjutajana. Ma tunnen, et mu parimad laulud on alles tulemas. Ma arvan, et Eurovisionil esinemine annaks mulle muusikakirjutajana meeletult palju juurde,“ nentis muusik.

