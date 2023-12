„Eks ta natuke kibemagus moment ole.“ Jarek Kasariga jõulutuurile minema pidanud Valter Soosalu vahetas lavapartneri välja

„Eks ta natuke kibemagus moment ole, aga ma ei saa ka midagi muud teha, kui naeratada, kui ma seda ilusat plakatit näen. Tõesti, natuke on kahju küll, aga niimoodi see lugu on, et meil siis mõlemal prooviprotsessi ajal olnud külmetused ja kõik muud asjad, mis hoiavad meid proovidest eemale,“ selgitas Soosalu saates „Õhtu!“.

Muusiku sõnul on see tema jaoks esmakordne, et juba mõned nädalad enne kontserti toimumist võetakse vastu selline otsus, et sellises koosseisus minnakse lavale hoopis järgmisel aastal. „Hetkel oli targem anda asjale hoopis teine käik,“ lisas ta.

Teise käigu all mõtles Soosalu seda, et ta läheb tuurile hoopis pianist Holger Marjamaaga. Mehed on olnud sõbrad juba lapsepõlvest saadik ning olnud ka 13 aastat (koos eelklassiga) klassivennad. „Mõnes mõttes võib öelda, et see on väga uus ja üllatuslik süžeepööre, siis tegelikult me oleme Holgeriga nii kaua koos mänginud pilli ja musitseerinud, muusikutena üles kasvanud, et on isegi pigem veider, et me pole siiamaani kahekesi veel kontserte koos andnud,“ ütles Soosalu.