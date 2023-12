David Beckhamile sauna müünud mees paljastas, kuidas jalkaäss Eesti toodangu vastu huvi üles näitas

Teiste seas on enda õuele ostnud Eestis toodetud sauna näiteks telekokk Gordon Ramsay ja vutitäht David Beckham. Filmirežissöör ja Madonna eksabikaasa Guy Richie sai Eesti toodangu oma õuele 50. juubeli kingina. Tänu nendele meestele on nii kodumaises kui ka rahvusvahelises meedias saanud palju kajastust iglusaunasid tootev ettevõte Iglucraft. Firma tegevjuht Priit Kallas paljastas „Täistunnis“, et Beckhami huvi tekkiski pärast seda, kui staar oli sauna oma sõbra juures märganud.

„Mingil hetkel tuligi tõepoolest sealt Beckhami assistendilt kõne, et me sooviks ka siis samasugust sauna tellida,“ selgitas Kallas mõned aastad tagasi aset leidnud vestlust. Hiljem sai ta maailmakuulsa vutiässaga ka otsekontakti. „Kui see saun sinna kohale jõudis, siis ma kirjutasin Beckhamile, et kui see saun sulle meeldib ja see okei on, siis võib-olla sa paned ühe postituse.“

Seejärel toimus Eesti ettevõtte jaoks justkui „plahvatus“, sest 2018. aastal Beckhami poolt tehtud postitus levis kulutulena. „See andis meile teatava kredibiilsuse, sest vastasel juhul sa oled ikkagi mingi tootja kuskilt Ida-Euroopast. Jumal teab, mis kvaliteet nendel asjadel on. Kui on näha, et sellised inimesed on selliseid tooteid ostnud ja usaldanud, et ju need tooted on siis okeid,“ selgitas Kallas.