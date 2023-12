Presidendi vastuvõtul kokkukukkumine pani Jüri Ratast elustiili korrigeerima: see oli tõsine näpuga vibutus ja ehmatus

Endine peaminister ja endine Keskerakonna esimees Jüri Ratas on tänavu tituleeritud aasta kaotajaks. Kehakaalu kaotas Jüri juba möödunud aastal. Head füüsilist vormi on ta hoidnud ja see on tubli võit. Oma elu suurimaks võiduks peab ta aga abikaasa Karinit.