Kui palju oled tajunud suhtumist, et ilus ja blond on kindlasti rumal?

Olen seda elus palju tajunud. Tihti imestatakse, et õpin magistris Euroopa õpinguid. Öeldakse, et poleks arvanudki, et sa nii pädev oled. Aitäh, aga miks sa arvad, et ma ei võiks midagi teada? Meeste puhul välimuse järgi ei hinnata, kui rumal või tark keegi on.