Meedia: Pugatšova plaanib oma perega väga üllatuslikku suurlinna kolida

„Alla ütles meile, et tema ja Maksim (Pugatšova abikaasa Maksim Galkin - toim.) tahavad, et nende kaksikud Harry ja Lisa õpiksid Londonis. See linn pole nende perele võõras. Ka Kristina Orbakaite (Alla lauljast ja näitlejast tütar - toim.) noorim poeg Denis Baysarov õppis seal ja on nüüdseks elanud seal juba mitmeid aastaid,“ rääkis anonüümseks jäänud Pugatšova lähedane sõber.

2022. aasta septembris teatati, et Venemaal välisagendi staatuse saanud Galkin ja Pugatšova kolisid pärast Ukraina sõja algust Iisraeli. 2023. aasta sügisel hakkas sõda Gaza sektoris, mis tähendas seda, et Venemaa üks kuulsamaid perekondi pidi taaskord kolima hakkama. Novembris väitis Venemaa meedia, et Galkin ja Pugatšova on valinud uueks kodumaaks Küprose, kus nad ostsid 10 miljoni euro eest korteri. Pärast seda on neid tihti nähtud ka Lätis, kuid endiselt pole kindlat informatsiooni selle kohta, et millises riigis paari ühised lapsed koolis käivad.

Kinnisvarabüroo Success Finance asutaja Ibrahim Badalov selgitas, et keskmiselt maksab Londoni heas piirkonnas asuv 5 magamistoaga häärber ligikaudu 12 miljonit eurot. Ühendkuningriigi pealinna äärealadel on sarnane kinnisvara odavam – see maksab 5 miljonit. Galkin ja Pugatšova on piisavalt edukad olnud, et endale säärast kinnisvara lubada.