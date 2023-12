William ja Kate tunnevad oma jõulukaardi tõttu piinlikkust

Tulevane kuningapaar (mõlemad 41) avalikustasid eelmisel nädalal jõulukaardi, millelt on näha, et nende noorimalt lapselt, prints Louis’l on puudu keskmine sõrm. Nüüd on aga Williamil ja Kate’il väidetavalt silmad häbi täis.

„Nad on sama šokeeritud kui kõik teised, kes seda pilti nägid,“ kirjeldas anonüümne allikas kuningliku paari reaktsiooni US Weeklyle.

Pärast jõulukaardi avalikustamist võttis avalikult sõna ka fotograaf Josh Shinner, kes oma avalduses ei maininud kordagi töötlusapsakat, mis eeldatavasti on tema poolt tekitatud. „Väga meeldiv oli pildistada Walesi printsi ja printsessi ning kogu nende perekonda selleaastase jõuluportree jaoks. Pole kahtlustki, et see oli üks meeldivamaid ja mõnusamaid pildistamisi, mis mul kunagi on olnud,“ teatas Shinner.

Tema avaldusest selgub, et ta leidis ühise keele just Walesi lastega ehk prints George’i, printsess Charlotte’i ning fotol keskmisest sõrmest ilma jäänud Louis’iga. „Nüüd on mul uus kollektsioon nalju, mis on täpselt minu tasemele,“ kirjeldas Shinner sobivust kuninglike lastega.

Shinner avalikustas ka joonistuse, mille ta oli teinud enne seda, kui ta asus Walesi perekonda pildistama. Nimelt oli tal algne plaan, et Charlotte ja väikevend Louis mahuvad mõlemad fotol olevale toolile. Nüüdseks on teada, et avalikustatud pildil istub toolil ainult pere ainuke tütar Charlotte.