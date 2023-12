„50 halli varjundi“ staarnäitleja avaldas oma tegusa päevakava: vähemalt 10 tundi und ja vann päeva keskel

Johnsoni hiljutisest usutlusest väljaandele Wall Street Journal selgus, et näitlejanna päevakava on mitmekülgne. Ta eelistab enda eest hoolt kanda ja väärtustab kõige enam magamist - oma tervise hüvanguks magab ta vähemalt kümme tundi järjest. „Mul ei ole regulaarset ülesärkamisaega,“ sõnas Dakota intervjuus.

Tema päevakava pidi sõltuma sellest, mis tema elus parasjagu toimumas on. „Kui ma ei tee tööd, kui mul on esmaspäev vaba, siis ma võin magada nii kaua kui saan. Uni on minu number üks prioriteet elus,“ tõdes ta. Veel lisas Dakota, et juhul, kui saab öö jooksul magada vähem kui kümme tundi, siis tunneb ta end düsfunktsionaalsena. „Ma võin väga vabalt magada 14 tundi,“ lausus näitlejanna.

Veel armastab ta vannis käia, kuid vannimõnude nautimise aeg pidi sõltuma sellest, kuidas tema vaimse tervisega lood on. „Ma võin vanni minna iga hetk, ükskõik, mis ajal. Kui päeva keskel, siis ma mõtlen, et mis maailm see on ja ma ronin vanni. Ma leian, et vesi on maandav,“ avaldas Dakota.