KUUM KLÕPS | „Maailma seksikaim naine!“ Fännid on vaimustuses pitsilises korsetis poseerinud Katy Perryst

Luksuslik moebränd Dolce & Gabbana avaldas kolmapäeval sotsiaalmeedias värske reklaamfoto Katy Perryst, kes promob parfüümi Devotion. Pildil istub Katy valges tugitoolis ja tal on seljas must pitsiline korsett, mis tema dekoltee seksikalt esile toob. Korseti juurde on valitud samas toonis pitsiline seelik. Lauljanna juuksed on sätitud küljele ja ta kaelas ilutseb must choker-kaelakee.