North West liigub räpparist isa Kanye Westi tuules: 10-aastane tüdruk avaldas oma artistinime

„Ma armastan siin olla, me võtame aasta veel üheks aastaks üle, siin on teie parim sõbranna, Miss Miss Westie,“ lausus North laval, mille peale Kanye uhkelt noogutas. Tüdrukul oli seljas musta värvi suur mantel ja samades toonides t-särk ja püksid. Laulu nime, kus North laval räppis, ei ole veel avalikustatud.

Pärast Northi räppimise kuulamist võeti see sotsiaalmeedias teemaks ja kiideti lapse muusikalist oskust. Üks fänn nentis, et North on tõesti oma isa koopia. 10-aastane tüdruk tituleeriti Twitteris (nüüd X) muusikaliseks geeniuseks mitme kommenteerija poolt. „Tal on oma isa anne, stiil ja enesekindlus,“ säutsus üks kasutaja.