KUULA | Nad on tagasi! Ansambel Genialistid andsid üle 17 aasta välja uue loo

„Et üks Genialistide tuntumaid laule oli 1999. aastal ilmunud „Naine“, siis on sümboolne, et 2023. aastal, pärast 17 aastat riiulil seismist, saab värskelt miksituna kuulamisküpseks „Uus naine“. Otsustasime pärast pikka puhkust lõplikult Genialistidega lõpetada, aga teeme seda korralikult, lõpetame kõik pooleli jäänud asjad. Kõige viimaseks jääv kontsert toimub 5. juulil Tartu lauluväljakul, kus esitame nii vanemat kui ka riiulisse pandud materjali nagu „Uus naine“,“ rääkis Põllu.

Eesti suurima piletimüügikeskkonna Fienta juhi René Lasseroni sõnul on Genialistidel väga lojaalne fännibaas, sest nende muusikaga kasvas üles terve põlvkond eestlasi. „Järgmisel suvel toimuvale kontserdile on pileteid ostetud ette Eesti artisti kohta tavatult vara ja tuhandeid. Ei mäletagi, et mõne teise Eesti bändi kontserdi vastu oleks viimastel aastatel nii suur huvi olnud. Ligi pooled piletid on pool aastat ette välja müüdud, mis on kohalikus mõõtmes võrreldav suurte rahvusvaheliste staaridega,“ ütles Lasseron.