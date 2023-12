Isad ja pojad valmistuvad pühadeks: millised traditsioonid kuuluvad jõuluaja juurde Kaljujärvede ja Taalmaade peredes?

Hannes ja Rasmus Kaljujärv teevad pühade ajal sauna

Isa Hannes ja poeg Rasmus Kaljujärv on rahvale tuntuks saanud nii teatrilavadelt kui ka kodumaistest teleseriaalidest ja filmidest. Vanem Kaljujärv pikaaegse Vanemuise teatri näitlejana on aastaid elanud ning elab praegugi Tartus, kuid noorem on end sisse seadnud Tallinnas. Seega on kohtumisteks aega leida keeruline, kuid pühadeks tullakse siiski kokku. „Meie perekonnad kohtuvad liiga harva, aga jõulud on kindlalt see aeg, kui me Tartus kokku saame,“ ütleb Rasmus. Ühine jõululõuna koos kingituste ja kõige muu sinna juurde kuuluvaga käib tema sõnul alati pühade juurde.

Ka isa Hannes tõdeb, et kui muul ajal nii tihti üksteist ei nähta, siis jõuluajal on selleks hea võimalus. See aasta on tehtud varakult ka juba konkreetne plaan – üheskoos kavatsetakse nautida saunamõnusid. „Oleme juba läbi rääkinud, et nende jõulude ajal peavad kindlasti isa, poeg ja pojapoeg jõudma minna koos sauna,“ ütleb ta, et saun saab kuumaks köetud kolmel erineval põlvkonnal.

Minus on palju Hannest ja usun, et ka Hanneses on kübeke mind

Teatrilaval on Hannes ja Rasmus varemgi koos mänginud ning nii mitmelgi puhul ka isa ja poja rollis. Seda esimest korda juba 1986. aastal „Tõe ja õiguse“ esimese osa põhjal valminud lavastuses „Aeg tulla, aeg minna“, kuid hiljem ka näiteks Vanemuise laval „Macbethis“, Emajõe Suveteatris „Hulkur Rasmuses“ ja kõige hiljutisemalt Üllar Saaremäe lavastatud tükis „Pikk päevatee kaob öösse“. Milliseid emotsioone on pakkunud laval koos üles astumine? „See kohtumine on alati natuke teistmoodi kui tavaline partnerlus. Minus on palju Hannest ja usun, et ka Hanneses on kübeke mind,“ leiab Rasmus, et näitlejatena on neil palju ühist.