Maailma parim kettagolfar Kristin Tattar pidi palju järelandmisi tegema: tütrega koosveedetud aja vähesus on see, mis südant kriibib

„Selline on olnud minu elu, et see peamine rõhk on läinud discgolfile,“ rääkis Tattar, kes ei saanud mitmel peresündmusel osaleda. „Tütrega koosveedetud aja vähesus on see, mis südant kriibib, aga lohutan ennast sellega, et ehk olen talle oma tegudega eeskujuks olnud,“ ütles Tattar.