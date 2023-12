Hispaania kuninganna Letizia salasuhteskandaali võttis uue pöörde: meedia süüdistab endist kuningat Juan Carlost kättemaksuhimus kõlakate levitamises

Hispaania kuninglikku perekonda on vapustanud viimastel nädalatel ärimehe Jaime Del Burgo šokeerivad väited, kelle sõnul oli tal 51-aastase kuninganna Letiziaga suhe enne ja pärast tema abiellumist kuningas Felipega. Del Burgo abiellus hiljem Letizia õe Telma Ortiziga, kellest ta nüüd aga lahus on, vahendab Daily Mail.

Hispaania populaarse raadiosaatejuht Federico Jiménez Losantos sõnas uues väites, et käimasoleva skandaali näol on tegemist laimukampaaniaga, mis on korraldatud Felipe VI vastu ning lisas, et Juan Carlose tutvusringkond õhutab seda.