Jason Derulo on järgmise aasta Positivus festivali üks peaesinejatest

Laulja sai kuulsaks juba teismelisena ning on nüüd üleilmne superstaar ja viljakas R&B, pop- ja räpilugude autor. Mehel on lugematuid hitte ning ta on teinud kõrgelt hinnatud koostööd teiste maailmakuulsate artistidega.

Derulo on tänu uuenduslikkusele, erinevate muusikastiilide segamisele ja erakordsele loomingulisusele kujunenud rahvusvahelise popmuusika üheks kõige dünaamilisemaks ja populaarsemaks esitajaks ning tantsuhittide autoriks. Alates sellest, kui viiekordse RIAA sertifikaadiga pärjatud singlel „Whatcha Say“ läbimurde saavutas, on Jason Derulo müünud maailmas üle 250 miljoni singli ja andnud välja hulganisti megahitte. Nende hulka kuuluvad 15 plaatina staatuses singlit nagu „Wiggle“, „Talk Dirty“, „Want to Want Me“, „Trumpets“, „It Girl“, „In My Head“, „Ridin’ Solo“, „Don’t Wanna Go Home“, „Marry Me“, „Get Ugly“, „Swalla“, „Savage Love“ ja „Take You Dancing“. Väljapaistvate singlite hulka kuulub koos BTS-iga esitatud „Savage Love“, mille ametlikust remiksist sai pidurdamatu rahvusvaheline sensatsioon ja 2020. aastal TikToki kuumim hitt. Lugu oli Billboard Hot 100 edetabelis ning 16 riigi erinevates edetabelites esimesel kohal. Edu hulka kuulub ka TikToki üheks kõige mõjukamaks kasutajaks saamine. Artist on platvormil 11. kohal, olles neljas kõige enam järgitud mees.