Täna 50. sünnipäeva tähistav Jan Uuspõld pensioni peale veel ei mõtle: see tundub nagu imelik naljamõte

Uuspõld sõnas, et ta on väga närb sünnipäevade tähistaja. „Ma vist ei olegi ise ühtegi oma sünnipäeva korraldanud. Kui keegi on selle ette võtnud, siis on midagi olnud, aga ise ma ei ole. Vanasti korraldas ema ja ei mäleta, et ma ise oleks midagi organiseerinud,“ ütles Uuspõld, et ka tänase juubeli puhul ei pea ta ise organiseerimisega tegelema ning suurt tähistamist ei tule.