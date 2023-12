„Aktuaalse kaamera“ uus ilmateadustaja on telenäo Margus Saare õde: tulime saatesse, et kummutada kuulujutud

„Kas sa said tutvuste kaudu ilmatüdrukuks?“ küsis Reikop kohe intervjuu alguses Tüürilt. „Selleks me siia saatesse tulimegi, et kummutada kuulujutud. Kindlasti mitte, Margus ei olnud kuidagipidi valikuga seotud,“ kinnitas uus ilmateadustaja.

„Tiivi osales konkursil, läbis katsed, Marite Kallasma väänas teda, Rait Vaskemaa käänas teda,“ lisas Saar.

„Ma teadsin, et ta on mõelnud, et ta võiks võibolla midagi veel teles tehas ja siis ma mõtlesin, et hea küll, aga mina ei sekku,“ sõnas uudisteankur. „Aga ma hakkan sekkuma siis, kui ta peab eetris käima,“ naeris ta.

Tüür on töötanud ERRi hanketoimetuses juba pea 20 aastat. „Ma olin juba enda jaoks välja mõelda, et ma siit kuskile minna ei taha, sest ma armastan seda maja, ma armastan oma tööd väga,“ lausus ta, et soovis uusi väljakutseid võtta vastu ERRi majasiseselt.

„See mõte oli korra enne ka, kui otsiti Veronika (Veronika Uibo - toim) asemele ... siis mul käis ka korra mõte peast läbi, aga siis see tundus liiga hull,“ rääkis värske ilmateadustaja, lisades, et tegelikult kandideeris ta juba eelmisel aastal samale ametikohale ka, ent tookord osutus valituks Kirsi Kajamäe-Novikov. „Seal oli kolm etappi ja ma jäin teiseks.“

Tüür tutvustas ka, et tema ja Marguse vanusevahe on 15 aastat. „Me oleme koos üles kasvanud ja ma saan aru, et ma olen teda ikka kiusanud ka, kui me koos elasime ja ta veel väike oli,“ paljastas Saar. Tiivi tõi näiteks, et tal on siiani meeles kord, kui Margus ta nurka seisma pani, lihtsalt selle pärast, et ta hoidis nuga ja kahvlit valesti käes.

Tiivi Tüür võtab ameti üle Siret Tuulalt ning hakkab töötama kõrvuti sünoptikute Taimi Paljaku ja Ele Pedassaare ning ilmateadustaja Kirsi Kajamäe-Novikoviga.