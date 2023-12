Mikko ja Helena Koivu lahutustüli võttis uue pöörde: eestlannat ähvardab Ameerikas vanglakaristus

Helena ja Mikko Koivu nautisid varem koos õndsat ja idüllilist abielu Ameerika Ühendriikides Minnesota osariigis asuvas kodus. Lahutuse käigus, mis sai alguse juba 2020. aasta alguses, otsustas aga sealne kohus, et Mikko võib lastega kolida Soome Turusse elama, millele Helena tugevalt vastu protestis, kuna tal pole võimalust, et lastele Soome järgneda.

Nüüd on paarikese lahutustüli võtnud aga uue pöörde. Värskest Minnesota ringkonnakohtu otsusest selgub, et Helenat ähvardab 14-päevane vanglakaristus, kui ta ei kirjuta alla Turu kinnistu kaasomandist loobumise paberitele, vahendab Seiska. Nimelt on eestlanna jätnud täitmata Minnesota kohtu otsuse, mille kohaselt määrati Turus Kakskertas asuv kinnistu täielikult Mikko omandisse.