PAPARATSOFOTO | Esimene avalik kohting? Brigitte Susanne Hunt väisas väidetava silmarõõmuga kunstinäitust

Blogija Mallukas aga otsustas väidetavalt oma mitmele allikale toetudes Brigitte kallima nime avalikustada. Oma blogipostituses kirjutas Mallukas, et Hundi uus väljavalitu on naise sõbranna ja endise ihumeikari Grete Lille lapse isa Karl Kähr (31). Sama nimi on käinud läbi ka arvukatest Kroonikani jõudnud kuulujuttudest ning Brigitte olevat ka ise teinud vihjeid oma Instagrami close friends’idele ja need klapivad ideaalselt Karli kirjeldusega. Televaatajatele on see mees tuntud eelkõige selle poolest, et tema ja Grete võitsid 2016. aastal saate „Naabrist parem“. 2020. aastal sõudis juba aastaid koos olnud paar abieluranda ning mitmepäevasele peole, mis oli tituleeritud Love Festivaliks, oli kutsutud ka Brigitte Susanne Hunt. Paraku jäi paari abieluõnn aga üürikeseks - Grete sõnas detsembri algul Elu24-le antud kommentaaris, et tema ja Karl on lahku läinud.