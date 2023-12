NOËP ei unistanud muusiku ametist: ma ei planeerinud, et muusika võiks olla see, millega hakkan tegelema

„Ma ei planeerinud kuskilt otsast, et muusika võiks olla see asi, millega hakkan tegelema. Juba põhikoolis tegime sõber Aruniga väikseid filme. Minu fanatism oli ikkagi suunatud filmimaailma. Aga mäletan, et kui õppisin Barcelonas videodisaini, siis seal tekkis mul sisemine põlemine, et millegipärast tahtsin, et inimesed peaksid mind muusikuks. Kuigi selleks polnud justkui otseselt mingit põhjust,“ rääkis Kõpper, et see sisemine leek aina kasvas ja kasvas ja siis läks see leek filmifanatismist mööda.