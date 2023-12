Tee elumuutev annetus! „Inglite aeg“ kutsub toetama viit abivajajat

Tänavused abivajajad on: väike 3-aastane Aleks, kes vajab tuge, et saaks verevähist paranemise järel sõita kogu perega välismaale, kus lapse kaelalt eemaldataks hemangioom. Pere soovib kogutut jagada ka teiste vähihaigete lastega, kes abi vajavad; raske kopsuhaigusega 11-aastane Aron, kes vajab kallist ravimit, et laps ei peaks enam iga päev oma elu eest võitlema; 6-aastased kaksikud Emilie ja Adelie, kes unistavad koos kooli minemisest, kuid sügava puudega Emilie vajab abi, et teha toetavate teraapiate abil arenguhüpe; tulekahju tõttu kodu kaotanud suurpere, kes loodab, et nad saavad vaatajate ühise panuse toel oma põlenud maja taas endiseks muuta; ema Raili, õde Jarlin ja pimedaks jäänud Kelli, kes vajavad abi, et võimaldada Kellile hoidu ja teraapiaid, mis tema olukorda parandaks.