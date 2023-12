Jõulupidu toob tüli? Kuningas Charlesi töötajad on monarhi peale vihased

Tegemist on vägagi uudse olukorraga kõigi jaoks, sest varem pole kroonitud pead pidanud tegelema kärgperedele omaste probleemidega. Kui kuninganna Elizabeth II oli veel elus, poleks tulnud kõne allagi, et Camilla saab Sandringhami, kus siniverelised traditsiooniliselt jõule tähistavad, kaasa võtta oma lapsed ja lapselapsed. Nüüd on aga tema abikaasa Charles otsustaja rollis.

See on tekitanud paraja peavalu kuninga alluvatele. See, et kuninganna on oma järeltulijad Sandringhami kutsunud, ei tähenda seda, et keegi senistest pereliikmetest kõrvale jääks. Jah, prints Harry, tema abikaasa Meghan ja nende lapsed otsustasid jõulupühad USAs veeta, kuid endiselt on Sandringhami oodatud kõik Charlesi sugulased, kes on seal veetnud jõulupühi terve oma eluaja.

Kuid kuninglik häärber pole kummist ning magamistube pole võimalik juurde tekitada. Samuti ei kujutataks ettegi, et tähtsad kroonitud pead jagaks omavahel magamistube või veedaks mõne öö lausa diivanil. See tähendab aga seda, et Charles otsustas aastaringselt Sandringhamis elavad töötajad tõsta oma magamistubadest välja. Meediani on jõudnud väited, et kroonitud peade heaks töötavad inimesed on pidanud oma eluruumid vabastama Camilla laste Tom Parker-Bowlesi ja Laura Lopeze perekondadele.

See tähendab seda, et töölised peavad jõulupühadeks kolima kokku väiksematesse tubadesse või ööbima suisa ühiskasutatavates ruumides.

Jõulupidustusele on oodatud ka kuninglikest kohustustest loobuma sunnitud skandaalne prints Andrew ja tema endine abikaasa Sarah Ferguson. Vaatamata sellele, et avalikkuse ees pole kumbki neist heas nimekirjas, siis neid kahte ei hakka keegi välivoodile kamandama. Väidetavalt ööbivad endised abikaasad Sandringhami territooriumil asuvas Wood Farm suvilas, mis kuulub samuti kuningas Charlesile.