Epp Kärsin avaldas, et tal on kelmikas teisik: ta teeb minu asemel fännipilte ja käib ööklubis laua peal tantsimas

Epp Kärsin külastas hiljuti välja tulnud QLA Podcasti 38. osas saatejuhte Christopher Voolaidi ja Geir Samuel Voolaidi ning rääkis saates lähemalt seksist ja naudingutest. Ühel hetkel kerkis teemana üles aga see, et Eestis on olemas talle välimuselt väga sarnane naine ehk teisik, kes armastab end tutvustada Epuna ja saata korda igasugu kelmikaid tegusid.

Jutt sai saates alguse sellest, et Epp avaldas, et talle meeldib väga käia endise võistlustantsijana ka tänasel päeval väga tantsimas ning tänasel päeval on tal ainuke võimalus käia tantsimas klubides. „Mina ei tule klubist ennem ära, kui tuled on põlema pandud,“ naeris Epp saates ja lisas, et talle on ikkagi korralik tantsugeen antud. Veel pakkus ta, et käib sama moodi tantsimas ja rokkimas ka siis kui on 50- või 60-aastane.

Seejärel rääkis ta ühest intervjuust, kus temalt oli uuritud, et alles hiljuti nähti Eppu kuskil ööklubis laua peal tantsimas. Epp sõnas, et seda ta ei ole teinud, kuid teab, et eksisteerib talle väga sarnane naine, kellega võidi teda segamini ajada. Veel pidi teisiknaine end lausa tutvustama Epp Kärsinina, kui temalt uuritakse, kas tegemist on legendaarse koolitajaga. „Ja ta teeb ka fännipilte!“ rääkis Epp oma teisiku tegemistest lähemalt. „Nii, et kui te näete kuskil Eppu klubis tantsimas või väga meelalt hullamas, siis see ei ole mina,“ sõnas ta naeruga.

Saatejuhid ütlesid seepeale, et keegi catfishib (teeskleb, et on keegi teine - toim) end Epuna ja viisid jutu kohtinguäpile Bumble, kus keegi pidi Epust pilte enda omade pähe esitama. Too naine aga Epu nime ei kasutanud ja figureeris rakenduses L-tähega algava nimega. Saatejuhi kirjelduse peale hakkas Epp naerma. „Uskumatu! Sellest ma räägingi!“ sõnas ta imestusega ja lükkas ümber selle, et tema Bumble’is proovib õnne leida.