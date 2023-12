FOTOD JA VIDEOD | Staaride poolt teenindatud õhtusöök kiskus ülemeelikuks, endine telenägu kallati üle šampanjaga

Õhtu mööduski väga meeleolukalt. Kuigi kohati ei saanud kliendid kindlad olla, kas neil on roa söömise ajaks kahvel olemas või milline on nende lauateenindaja tuju, siis igapäevaselt teleekraanidelt, raadiotest või ajakirjandusest tuntud inimesed pakkusid „sita teeninduse“ kõrvale ka parasjagu kino.

Õhtu üllatajateks olid Pärtelpoeg ja Võsujalg, kes otsustasid mitmekümne külalise ees teha muusikalise etteaste. Naised ei läinud lihtsat teed pidi, vaid esitusele tuli filmist „Titanic“ tuntuks saanud Celine Dioni surematu ballaad „My Heart Will Go On“. Pärtelpoeg haaras mikrofoni, tema mänedžer Võsujalg oli aga teinud selgeks, kuidas teatud klahve süntesaatori mängida. „Ma arvan, et kui see lugu oleks kõlanud Titanicul, siis see aken poleks kunagi uduseks läinud,“ sõnas püstijalakoomik Popov pärast Pärtelpoja esitlust.