ARMSAD KAADRID | Jaagup Kreemi välismaal tudeeriv poeg sai Tallinna lennujaamas imetoreda vastuvõtu osaliseks

Pärast seda on ta mitmes intervjuus võtnud oma välismaal õppiva järeltulija jutuks ning detsembri alguses lasi ansambel Terminaator välja uue loo „Jäljed lumel“, mis on suurest inspireeritud just Robinist. „22. septembril võtsin taga terrassi peal päikest, sest oli soe. Hakkasin mõtlema, millest jõululugu rääkima peaks. Arvan, et see tuli päris hästi välja, sest mõtlesin oma laste peale, keda näen jälle jõulude ajal. Poeg õpib Viinis ja tuleb jõuluks koju,“ selgitas Jaagup hiljaaegu loo tagamaid Õhtulehele.