VÕRDLE | Kas Kim Kardashian on läinud iluoppidega üle piiri? Spekuleeritakse, et naise nina on kukkunud kokku

Kim Kardashiani fännid on hakanud tõsielustaarilt paluma, et ta lõpetaks oma näo kohendamise ära. Nädala eest spekuleeriti, et tõsielustaari nina on käinud nii paljudel operatsioonidel, et see on juba kokku kukkunud. Värskeimad fotod tekitavad küsimusi tema lõuajoone kohta.