Beebilõusta kosmeetikust endine kihlatu on oma klientide valimisel eriti hoolas: ärge võtke isiklikult

Ingrid Mänd sai 2023. aasta Eesti parima kosmeetiku tiitli. „Kõik ütlesid, et sa võidad. Ma ütlesin, et ei, ma ei võida. Ma teadsin, et ma olen nomineeritud, aga ma ei mõelnud, et ma võidan. Ma ei taha ilgelt elevile millegi pärast minna, siis ei ole mingit kukkumist. Ma üldse ei mõelnud selle peale ja kui ma auhinna sain, siis küsiti, kas ma annan mingeid kommentaare ja ma ütlesin, et ei anna mingeid kommentaare,“ meenutas Mänd, et pillas ka kogemata auhinna maha.

Mänd sõnas, et soovib oma klientide seas näha ainult neid inimesi, kes talle sobivad ja palub inimestel seda mitte isiklikult võtta. „Kui talle inimene ikka ei meeldi, siis ma teda tagasi ei võta. Mul on nii, et on online broneerimissüsteem püsikliendi parooliga. Ja püsikliendi parooli sa saad ainult siis, kui sa sobid mulle. Ma olen öelnud, et ärge võtke isiklikult, selles mõttes, et kõik inimesed ei peagi omavahel kokku sobima, energiad ei pea klappima. Ma tahan, et need kõik inimesed meeldiksid mulle,“ rääkis ta, et tal on väga harva juhtunud, et inimene talle ei sobi.