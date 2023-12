KLÕPS | „Jõulukink tervele maailmale!“ Victoria Beckhami pilt aluspükstes abikaasa Davidist ajas fännid pöördesse

Sotsiaalmeediasse potsatanud pildil kannab David vaid valgeid aluspükse ning paistab parandavat televiisorit. Endine vutilegend on põrandal võtnud sisse mugava asendi, taustaks kaunis vaade linnale. Tema tätoveeringud on uhkelt näha, ta tagumik tuli hästi Calvin Kleini pesus esile ja David paistab väga ametis olevat. „Elektrit tuli telekat parandama... Pole tänu väärt,“ kirjutas Victoria humoorika pildi juurde.

Valgetes aluspükstes David püüdis aga kiirelt Instagrami kasutajate tähelepanu ja paljud neist, enamasti naised, jätsid oma kommentaari Victoria postituse alla. Postitus on Victoria teiste piltidega võrreldes äärmiselt populaarseks saanud - sellel on üle 1,3 miljoni meeldimise ja ligi 27 tuhat kommentaari.

„Ta lihtsalt parandas su teleka ära, aga lõhkus interneti ära,“ kirjutas üks kasutaja postituse all. „Me kõik suumisime sisse,“ sõnas teine kommenteerija viitega Davidi tagumikule. „Jõulukink tervele maailmale!“ õhkas veel üks kasutaja. Mõni kommenteerija läks oma arvamusavaldusega eriti julgeks. „Ma identifitseerin end nüüd telekana,“ kirjutas üks neist. „Ma lõhuks iga teleka majas ära,“ lausus teine ja soovis, et David tuleks ka tema koju asju parandama. Taolise sooviga kommenteerijaid oli postituse all ohtralt.