Eurovisionil Suurbritanniat esindav Olly Alexander: minu lavashow saab olema metsik sõit!

Bändi The Years & Years 33-aastane laulja sõnas eile briti telesaates uudist teatades veel, et tema esituses „lehvib LGBTQ+ lipp võimalikult kõrgelt (orig -„in the gayest way possible“), vahendas briti tabloid The Sun. Laulu esitletakse tuleval aastal.

Olly Alexander paljastas, et ei esita ballaadi, vaid elektroonilise muusika kategooriasse jäävat lugu, millele saab kaasa tantsida. Ta tunnistas BBC-le, et on „hirmul, aga ka põnevil.“ „Olen unistanud juba väga-väga pikka aega sel võistlusel esinemisest,“ tunnistas ta.

Alexander kirjutas loo koos Danny Harle’iga (Dua Lipa viimase hiti „Houdini“ autor) ja see avalikustatakse tuleval aastal. „Lugu on väga hea, sel on hea vibe, tegemist on hea elektroonilise tantsulooga. Hetkel ma rohkem öelda ei saa.“

Laulja ütles veel, et ei jõua ära oodata Rootsis Eurovisioni laval esinemist ja fännidega kohtumist. „Sellest saab mu elu metsikuim seiklus"!“

Olly teatas uudisest eile õhtul saate „Strictly Come Dancing“ ajal.

Olly Alexanderi bändi stiilinäide paari aasta tagusesest ajast: