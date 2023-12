FOTOD | Sisulooja Karl-Gustav Kurn esitles oma noortesarja teist hooaega

„Sarja teeb eriliseks see, et see on tehtud võimalikult väikese eelarve ja tiimiga. Kuna rahalisi sponsoreid meil polnud, tuli kõik maksta enda taskust. Eesmärk osaliselt täitus, kuna sari valmis alla tuhande euroga. Kogu protsess on olnud suur õppimisviis, kuna mina olin selle sarja stsenarist, režissöör, produtsent, monteerija ja ka peaosatäitja. Operaatori ja valgustaja rolli kandis minu hea sõber Aleksander Andresson. Ehk meil oli erakordselt väike tiim ja eelarve sarja tootmiseks. Sari filmiti nelja päevaga kahes riigis ja teisel peaosalisel oli võtete ajal palavik,“ ütleb Karl-Gustav Kurn.