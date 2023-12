Armastus sai otsa! Modell Kendall Jenner läks räpparist kallimast lahku

Modelli ja muusiku suhe oli hiljaaegu läbi saanud. Ühe allika sõnul oli suhe jooksnud omasoodu ning väidetavalt saanud lõpu juba mõned nädalad tagasi, vahendab Mirror. „Nende vahel ei ole halbu suhteid. Nad hoiavad isegi ikka veel kontakti. See suhe käis Kendalli ja Bad Bunny kiirete graafikute tõttu üle kivide ja kändude,“ sõnas ta.

Kuuldused sellest, et Kendall ja Bad Bunny ei ole enam paar, tekkisid novembri keskel. Tollal postitas modell sotsiaalmeediasse pildi, kus jagas päikeseloojangu kumas vaadet maastikule. Näha oli nii puid, põõsaid kui ka oranžikalt kaunist taevast. „Mis mulle on ette nähtud, leiab mind,“ kirjutas ta sotsiaalmeedias tehtud postituse juurde.

Kontekstita lause tekitas Kendalli fännides suurt tormi ja pani neid kukalt kratsima. Postituse kommentaariumis hakkasid levima lausa spekulatsioonid, kas krüptilise tähendusega lause võib tähendada seda, et modell ja tema räpparist kallim on lahku läinud.

Viimasel ajal nähti Kendallit üksinda mitmel pool Ameerikas ringi liikumas. Ka see andis hoogu väidetele, et muusik ja modell on otsustanud oma suhte lõpetada.