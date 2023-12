Juba valik tehtud? William ja Kate valisid välja kalli kooli, kus prints George tulevikus õppima asub

Tulevase kuninga haridus on väljaande Mirror väitel olnud juba mitu kuud olnud suur teema. Tänavu suvel olid William ja Kate käinud koos George’iga vaatamas Etoni kolledžit, mis asub Berkshire’is ning kaalunud seda ühe variandina. Tegemist on poistele mõeldud kooliga, mis on tuntud oma hirmkalli hinna poolest. Samas on perekonnal kooliga lähedane side - Etoni kolledži vilistlaste hulka kuuluvad nii George isa William kui ka onu prints Harry.

Veel kirjutab Ühendkuningriigi meedia, et väidetavalt on George’i koolivaliku osas lõppsõna Kate’il. Kuuldavasti on ta juba ka oma otsuse teinud - George asub õppima Marlboroughs. „Pärast mitmeid aastaid kestnud arutelusid ja tuliseid debatte Williami, Kate’i ja kuningas Charles III vahel, on perekond teinud oma otsuse. Kuigi neile meeldiks, kui George astuks oma isa jalajälgedes, astub George Kate’iga sama sammu. Kate’il on oma koolist soojast mälestused ja ta tunneb, et see oleks lastele parem valik,“ teadis üks kuninglik ekspert rääkida.