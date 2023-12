Näitleja Tiina Tauraite Sarneti kung fu komöödiast: nähtamatu võitlus käib igaühe enda sees

Tauraite sõnul on „Nähtamatu võitlus“ on unikaalne film, mille sarnast mujalt ei leia. „Ma olen siin üks vähestest, kes kung fu’d valdab,“ nentis ta.

Igaüks saab Tauraite teatel filmi omamoodi tõlgendada. „Mina arvan, et see on nähtamatu võitlus sellepärast, et võitlus käib igaühe enda sees ja ma ei näe sinu sisse, mis deemonite ja draakonitega - ja mitme pealised need parasjagu on - sina võitled,“ kirjeldas ta. „Aga mina tean, et mina võitlen enda sees küll mitme kolliga.“

„See ongi see nähtamatu võitlus - selleks, et areneda, selleks, et jõuda järgmisele tasemele, pead sa mingisugused asjad seljatama ja siis edasi astuma,“ lisas näitleja.

Rainer Sarneti kung fu komöödia „Nähtamatu võitlus“ tegevus toimub 1970ndate Nõukogude Liidus. Filmi peategelane on noor huligaan Rafael, kes satub Hiina piiril aega teenides kung fu ässade rünnaku alla. Tema armee saab küll haledalt kolki, kuid vastaste superstiilne võitluskunst vaimustab noort mässajat. Koju naastes leiab Rafael tee kloostrisse, kus kohtub õigeusu munkadega, kes hiinlastest veelgi vingemat võitlust peavad. Munkade võitlus on aga nähtamatu - võidab see, kes on alandlikum. Algab huligaani koomiline teekond kõikvõimsa alandlikkuseni, mis on täis kiusatusi, usku, armastust ja rõõmu.