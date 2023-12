Villemdrillem täidab aasta lõpus oma pikaaegse unistuse: liiga palju on liiga kiirelt juhtunud

Möödunud suve kõige kuulatuma laulu „leekiv armastus“ autor on see aasta näidanud suurepärast minekut - kõik tema avaldatud lood on jõudnud Spotifys edetabelisse. Murranguline aasta kulmineerus tema teise stuudioalbumiga „väljateenitud“, mis on genereerinud kuu ajaga peaaegu miljon kuulamist.

Villem tõdeb, et ega talle endale ei olegi veel kohale jõudnud aasta jooksul kogunenud saavutused: „Liiga palju on liiga kiirelt juhtunud. Ülekõige teeb mul südame soojaks positiivsed fännikirjad, mis on kogunenud juba ammustelt kaasaelajatelt kui ka täiesti uutelt fännidelt.“

Villem lisab, et tiimisiseselt oli eos otsustatud, et esitluskontsert ei tule koheselt peale albumi avaldamist: „Albumiga tutvumine alati võtab aega. Näiteks kui mulle mõni album väga meeldib, siis kuulan seda mitu kuud, sealsed lemmikud laulud on pidevas muutumises ja iga ühega neist tekib mingi eriline side. Ma tahaks, et mu fännid tooks need erilised tunded minu kontserdile, see sünergia minu ja publiku vahel saab olema enneolematu!“ räägib Villem.

Tähelepanelik fänn mäletab, et villemdrillemi viimasel albumil kõlavad sõnad „Täismaja Katlas ja mu pere vaatab rahvast“, kas see prohvetlik lause oli esimene varajane reklaam esitlsuskontserdile? „Ma ise ei arvanud küll, et esitluskontserdi Kultuurikatlas teeme. Neid laulusõnu ärgitas lihtsalt üks väike unistus mu sees - oleks ju tore kui saaksin ka mingi hetk oma karjääris esineda Kultuurikatlas. Manager vist võttis mu sõnu liiga tõsiselt ja üks päev ta teatas, et esitluskontsert tuleb Katlas, no ju siis on nii....“ lõpetab mõtte villemdrillem.

Varasel soetajal on võimalus pilet saada soodushinnaga, mis kestab kuni 20.detsembri kella 16:00. Vaata SIIT!