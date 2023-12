Music Estonia: valdkonna esindajad peavad põhjendusi R2 suhtes ebaselgeks ja keerutavaks. ERR: kahetsusväärne, et kohtumistel arutatu ei jõudnud osapoolteni

„Soovime väljendada muret Eesti Rahvusringhäälingu osaks oleva Raadio 2 ümber toimuva pärast. Ajakirjanduses avaldatud andmete põhjal on ERRi juhatus otsustanud Raadio 2 programmi ümber kujundada, mille tulemusena kärbitakse oluliselt muusikalise osa mitmekesisust ja tõsiseltvõetavust, mis kurvastab mitme põlvkonna melomaane. Avalikkusele esitatud põhjendused on paraku olnud ebaselged ja keerutavad – räägitud on kulude kokkuhoiust, värskendamise, ajakirjandusliku sisu ja kuulajate arvu kasvatamise vajadusest jmt.