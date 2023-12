Muusik NOËP meenutab elu jultunumat külgelöömist: mingit dokumenti polnud, oli poolpaljas naine

Korraldajad palusid uusaastaööl üles astuvatel artistidel välja otsida oma parimad sebimisvõtted või meenutada hoopis kõige veidramaid „ärarääkimisi“. NOËP ehk Andres Kõpper kirjutas nii: „Kõige karmim pickup, mis mulle tehtud on, juhtus Itaalias. Mu kohalik host saatis oma käskjala mulle öösel hotellituppa sõnumiga, et ma pean mingi dokumendi allkirjastama, et saaksin järgmisel päeval oma pilli lennukis kabiini võtta. Kui ma tema tuppa seda dokumenti allkirjastama läksin, siis selgus, et mingit dokumenti polnudki. Oli hoopis see sama naine froteerätiku väel.“

Mis edasi sai või ei saanud, seda džentelmen enam ei pidanud vajalikuks täpsustada. Ka Liis Voolaid, kelle esimene keikka 2024. aastal on samuti Vallaliste Saalis, rääkis ühe loo…“Ma ei saa nimesid nimetada.. aga üks omamoodi asi meenub. Üks pika staažiga Eesti muusikavaldkonna inimene tuli ühel aftekal, kus ma DJ seti tegin, mulle trepil vastu ja peatas mind kelmika näoga: „No teree, mis mussi mängid siis täna?“ Me ei olnud kunagi varem tutvunud, mistõttu vastasin vaid kohmetunult: „Ee.. Tere! Souli, funki, rnbd...“ Tema pani käe seljale ja ütles pehmel häälel vaikselt kõrva: „Kas sa haussi ei taha tegema hakata?“. Seisin seal passive-agressive smaili näoga ja ütlesin: „Ei“ ja vabandasin end, et pean nüüd minema.“

Kahtlemata omamoodi juhtumine

Naised! Võite pipragaasi koju jätta, sest ansamblis Lexsoul Dancemachine on suht vürtsikad tüübid. Punt astub üles Vallaliste saalis, et saaksid mõnelt saatusekaaslaselt ümbert kinni võtta ja end samas rütmis liigutada. Et ühes toimivas suhtes tuleks lisaks tantsule omavahel ka mõne sõna rääkida, siis uurisime poiste käest, kuidas nemad potentsiaalse pruudi kandidaadiga juttu alustaks.