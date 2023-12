Juba sel nädalal annab Bedwetters Pärnus aasta viimase kontserdi

„Pärnu on ideaalne koht, kus anda BW selle aasta viimane kontsert,“ sõnab Bedwettersi liige Mihkel Mõttus. „Jõulud toovad kokku kõik meie sõbrad, kes on laiali üle Eesti ja maailma ning 22.12 me pidutseme poistega kindlasti hommikuni,“ lubab Mõttus.

Novembri lõpus andis Bedwetter peale 14 aastat välja uue albumi nimega „It Is What It Is“. Albumil on kokku 10 lugu, millest 5 on seni kuulmata. Plaadil teevad kaasa eesti artistid OLLIE, Yasmyn ja m els. Lisaks neile ka mitmed produtsendid ja muusikud nagu Gevin Niglas, Claus Pener, Joonas-Mattias Sarapuu ja Rauno Pella.