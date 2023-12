2022. aasta lõpus teatas laulja Celine Dion (55), et tal on diagnoositud kangestunud inimese sündroom, mis ei lase tal oma elu tavapäraselt elada. Nüüd on andnud tema õde Claudette Dion (75) mõista, et Celine’i tervis on kehvemaks muutunud.