KLÕPS | 57-aastane näitleja Halle Berry näitas kuumal rannaliival imetlusväärset figuuri

„Halle on alati üks neist, keda imetleda,“ kommenteeris üks fännidest. „Sa paned alati inimesi pead pöörama ja ütlema, et oled ikka pagana ilus. Naturaalne iludus nüüd ja igavesti.“

Tänavu on Hallel käsil olnud põnevusfilmi „Maude v Maude“ võtted, kus ta koos Angelina Jolie’ga peaosa mängib. Halle paljastas ka ühes hiljuti ilmunud intervjuus Varietyle, et tema ja Jolie läbisaamine filmivõtetel on olnud üle kivide ja kändude, ent ta pakkus, et see võib filmile heale tulemusele vaid kaasa aidata.