Ilu nõuab ohvreid! Kelly Osbourne on ilulõikusteks valmis: tunnen, et on õige aeg

Taskuhäälingu „The Osbournes“ hooaja viimases osas rääkis Kelly oma perele, mida ta tänavu jõuludeks saada soovib, vahendab People.

„Ma arvan, et olen otsustanud, mida ma jõuludeks tahan,“ lausus Kelly. „Ilukirurgiat.“

„Oh, kurat. Kelly, ära hakka. Stopp,“ vastas 74-aastane rokkar Ozzy. Kelly aga kaitses oma ideed: „Noh, ma lihtsalt arvan, et nüüd on minu aeg!“

Sharon (71) märkis seejärel, et tema arvates on Kelly jaoks „liiga vara“ oma plastilise kirurgia teekonda alustada, kuid Kelly vend Jack Osbourne (37) märkis, et nende ema hakkas umbes samas vanuses iluoppidel käima.

„Kas sa suudad seda uskuda,“ lausus Kelly seepeale irooniliselt.

Tegemist polnud esimese korraga, kui kuulus perekond on oma saates iluprotseduuridest rääkinud. Septembris ütles Sharon taskuhäälingus, et on ilukirurgiaga lõpparve teinud, kuid Jack lisas kiiresti, et pole selles nii veendunud.

„Ma arvasin, et sul iga kahe või kolme aasta tagant häälestusperiood. See on nagu auto,“ naeris Jacks. „Iga 5000 miili järel läheb ema häälestama.“

„See on õige,“ ei lükanud Sharon enam väiteid ümber. „Kõik vajavad seda.“