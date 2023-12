FOTO | Nagu ema suust kukkunud! Tom Cruise’i ja Katie Holmesi tütar on kuulsa ema täielik koopia

Esmaspäeval jäi noor tütarlaps Suri koos oma ema Katie’iga kaamerate vaatevälja New Yorgis, kui koos siirduti tähistama näitlejanna 45. sünnipäeva. Duo paistis heas tujus ning elevil õhtu üle. Katie’il oli seljas pikkade varrukatega pisut läbipaistev must kleidikene, mida kattis elevandiluutoonis mantel. Jalas olid tal mantliga samas toonis saapad ja aksessuaarina oli ta kaasa võtnud musta koti.

Cruise’i ja Holmesi tütre tegemiste kohta pole palju teada, kuid tal olevat huvi laulmise vastu. Eelmisel aastal oli Suri salvestanud laulu „Blue Moon“ Katie filmi „Alone Together“ jaoks, vahendab Page Six. Katie ja Suri on endale elukohaks leidnud suure New Yorki linna ja elavad seal juba mõnda aega. Praegu õpib Suri keskkoolis ja peaks selle juunis lõpetama. Eeldatavasti suundub ta järgmise aasta sügisel ülikooli õppima.

Katie Holmesi ja Tom Cruise’i suhe sai alguse 2005. aastal ning 2006. aasta novembris nad abiellusid. Nende tütar Suri sündis 2006. aasta kevadel. Kuus aastat pärast abiellumist andis Holmes sisse lahutuse. Pärast lahutust sai Katie tütre täieliku hooldusõiguse, kuid Tomil on õigus külastada last kuni kümnel päeval kuus. Erinevate allikate väitel mees aga seda õigust ei kasuta, kuna tütar ei ole saientoloogia usku nagu tema. Näitleja maksab iga kuu üle 33 000 dollari Holmesile lapse kasvatamise eest. Tom on otsustanud Suriga mitte tegemist teha ning tema roll tütarlapse elus on nullilähedane.