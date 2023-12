Suvel raske tervisemurega haiglasse sattunud Madonna rääkis oma haigusest lähemalt: olin 48 tundi koomas

„Fakt, et ma praegu on siin olen, on kuradi ime,“ kirjeldas Madonna oma kontserdil suviseid tervisemuresid ja nendest taastumist. Eraldi tänas ta oma sõpra Shavawni, kes oli lauljanna tollal haiglasse viinud. „Siin on täna õhtul väga olulisi inimesi, kes olid minuga haiglas kaasas. Siin on üks väga oluline naine, kes mu haiglasse tiris,“ tänas ta Shavawni lavalt. „Ma isegi ei mäleta seda. Ma panin oma vannitoas pildi kustu ja ärkasin üles intensiivraviosakonnas. Ta päästis mu elu,“ lausus Madonna veel.