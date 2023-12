KLÕPS | „Aasta photoshop’i auhind sellele üleskutsele!“ Ühe EKRE ringkonna pühadehõnguline postitus pani netirahva muigama

„Pühapäeval, 17.detsembril saab Stroomi keskuse kõrval ajavahemikus 11.30–14.00 näha EKRE päkapikud (sic!) headele Põhja-Tallinna elanikele maiustusi jagamas,“ kirjutati veel. Postituse juurde lisati foto neljast EKRE liikmest, mis paistis tausta järgi olevat tehtud millalgi sügisel. Maas on näha langenud lehti ja tööhoos liikmed seisavad brošüürilademete ees, millega enda erakonna poliitikuid tutvustatakse. Samuti on pildil korvikene, kus tunduvad olevat tikutoosid.

Foto muutis koomiliseks aga see, et neljale liikmele on saabuvate pühade puhul fototöötluse käigus pähe pandud päkapikumütsid. Vahvad päkapikumütsikesed peaksid varjama liikmete tavalisi mütse, kuid kõigil juhtudel pole fotode tuunimine sellega eriti hästi õnnestunud. Humoorikas vaatepilt on välja toodud ka postituse all kommentaariumis. „Uhked peakatted,“ torkas üks kommenteerija. „Aasta photoshop’i auhind sellele üleskutsele!“ leidis teine.