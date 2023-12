„Praegu olen ühe imearmsa saare peal - Gili Trawanganil. Saare läbimõõt on kaks kilomeetrit, seega siin pole ühtegi autot ega rollerit,“ on Kaisa vaimustatud.

Edasi liigub näitlejatar veidi suuremale saarele nimega Lombok, kus on mäed ja lopsakas loodus. Kaisa reis jätkub Tais, kus ta võtab uue aasta vastu koos sõpradega. Sealt edasi on sõbrad lubanud ta viia tähistama tema sünnipäeva, mis on 8. jaanuaril.