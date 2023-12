„Elmo on tõeliselt loominguline, ülikannatlik ja hea õppejõud, kes ei takerdu pelgalt kuiva teooriasse, vaid peab olulisemaks praktilist õpet merel ning enesekindlust kaarditöös,“ muljetab Ellen. „Ta rõhutas, et päris elu merel on alati erinev sellest, mida klassiruumis õpime, kaptenil tuleb vajadusel improviseerida ja ennast usaldada ning hinnata, kuidas olukordades kõige õigem on tegutseda.“